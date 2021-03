Niente teleobiettivo periscopico con iPhone 14 | prospettive 2022 e rinvii

Leggi su optimagazine

(Di martedì 9 marzo 2021) Siamo ancora distanti dalla presentazione del nuovo13, eppure oggi 9 marzo ci sono i presupposti per concentrarsi sia sull’14, sia addirittura sul suo successore. Tutto gravita attorno ai progetti di Apple sul fronte fotocamera, andando ben al di là di questioni commerciali che abbiamo avuto di esaminare anche negli ultimi giorni sul nostro magazine. Parliamo dunque die di cosa possiamo aspettarci nei prossimi due anni (abbondanti) con la mela morsicata.da fare per ilsull’14 delScendendo maggiormente in dettagli, da oggi potremmo dire che al 99% non toccheremo con mano ilcon il ...