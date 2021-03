Mutuo casa, giù i tassi d’interesse: ecco perchè anche a Napoli è un buon momento per comprare (Di martedì 9 marzo 2021) Quest’anno è quello giusto per acquistare un immobile: anche a Napoli. Il motivo principale è dato dai tassi d’interesse molto vantaggiosi. Il desiderio, dopo il lockdown, di cambiare casa è una condizione favorevole che stimola il mercato del mattone. E il mondo bancario si sta muovendo in questa direzione con proposte di Mutuo molto convenienti sia per l’acquisto sia per la surroga. Questo è quello che si desume dall’Osservatorio mensile di MutuiSupermarket.it. E marzo è un buon mese da tutti i punti di vista: i tassi di interesse offerti dalle banche, che fanno a gara per accaparrarsi i clienti, sono praticamente azzerati. Diamo anche uno sguardo agli indici di riferimento del tasso fisso e variabile.La media delle ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 marzo 2021) Quest’anno è quello giusto per acquistare un immobile:. Il motivo principale è dato daimolto vantaggiosi. Il desiderio, dopo il lockdown, di cambiareè una condizione favorevole che stimola il mercato del mattone. E il mondo bancario si sta muovendo in questa direzione con proposte dimolto convenienti sia per l’acquisto sia per la surroga. Questo è quello che si desume dall’Osservatorio mensile di MutuiSupermarket.it. E marzo è unmese da tutti i punti di vista: idi interesse offerti dalle b, che fanno a gara per accaparrarsi i clienti, sono praticamente azzerati. Diamouno sguardo agli indici di riferimento del tasso fisso e variabile.La media delle ...

