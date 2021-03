L’EREDITA’ su Rai 1 | La risposta del concorrente lascia senza parole (Di martedì 9 marzo 2021) L’Eredità è il quiz televisivo che va in onda ogni pomeriggio su Rai 1 ed è condotto dal bravissimo Flavio Insinna. Ogni pomeriggio infatti milioni di telespettatori stanno incollati davanti alla televisione per provare a giocare un po e, soprattutto, arrivare anche ad indovinare la parola segreta della Ghigliottina. Una risposta molto particolare però è quella che è stata data da un concorrente dell’Eredità che ha lasciato tutti perplessi. Andiamo a vedere cosa è successo. Il gioco si divide in diverse manche ed al termine di ognuna di queste viene eliminato un concorrente. Proprio durante una delle domande decisive, che avrebbero sancito il passaggio del turno o meno per un partecipante, è accaduto l’impensabile. Flavio Insinna ha infatti chiesto chi avesse guidato la Rivoluzione Russa. Chiaramente la ... Leggi su giornal (Di martedì 9 marzo 2021) L’Eredità è il quiz televisivo che va in onda ogni pomeriggio su Rai 1 ed è condotto dal bravissimo Flavio Insinna. Ogni pomeriggio infatti milioni di telespettatori stanno incollati davanti alla televisione per provare a giocare un po e, soprattutto, arrivare anche ad indovinare la parola segreta della Ghigliottina. Unamolto particolare però è quella che è stata data da undell’Eredità che hato tutti perplessi. Andiamo a vedere cosa è successo. Il gioco si divide in diverse manche ed al termine di ognuna di queste viene eliminato un. Proprio durante una delle domande decisive, che avrebbero sancito il passaggio del turno o meno per un partecipante, è accaduto l’impensabile. Flavio Insinna ha infatti chiesto chi avesse guidato la Rivoluzione Russa. Chiaramente la ...

Advertising

giuseppeblogtv : Rai 1 parte 2.Anteprima ViD – 2105 17.10 La Vita in Diretta – 2518 18.23 L’Eredità – 3626 20.51 L’Eredità – 5316 24… - _folseti : Omg it's finally airing L'eredità @ rai international channel, I missed it ?? - florestanocris1 : Gli ospiti delle trasmissioni televisive come vengono scelti da mamma RAI? C'è per es. un ex campione del l'eredità… - anna_marras54 : @GassmanGassmann Ciao Alessandro G!,scusa se entro nel tuo post, vorrei chiederti seTu segui l'Eredità? su RAI 1,c'… - avndsuarpe : @ZicaEliana Il consueto brindisi con Bellini. Domani L'Eredità NON andrà in onda dovuto ad un cambiamento sul palin… -