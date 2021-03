Le persone hanno il diritto di migrare, ma anche di restare a casa. Cosa ha detto Papa Francesco (Di martedì 9 marzo 2021) AGI – Già lo disse Benedetto XVI: esiste anche il diritto di non migrare. Di vivere, cioè, nella propria terra senza essere cacciato dalla guerra o dalle necessità. Francesco lo ribadisce, saldando l'idea con un “il mondo ancora non ha preso coscienza che la migrazione è un diritto umano” il quale suona a rimprovero più che a memento. Il mondo distratto è quello occidentale e settentrionale: il massimo della ricchezza concentrato in un numero sempre minore di mani. Finisce il viaggio in Iraq. “Non mi sono mai stancato tanto” concede il Papa, che pure ammette come tutto ciò lo abbia fatto sentire tornato alla vita dopo un anno di vera e propria prigionia, chiuso nelle Sacre Stanze senza nemmeno un bambino per una conversazione che non fosse ufficiale. La folla l'ha ... Leggi su agi (Di martedì 9 marzo 2021) AGI – Già lo disse BeneXVI: esisteildi non. Di vivere, cioè, nella propria terra senza essere cacciato dalla guerra o dalle necessità.lo ribadisce, saldando l'idea con un “il mondo ancora non ha preso coscienza che la migrazione è unumano” il quale suona a rimprovero più che a memento. Il mondo distratto è quello occidentale e settentrionale: il massimo della ricchezza concentrato in un numero sempre minore di mani. Finisce il viaggio in Iraq. “Non mi sono mai stancato tanto” concede il, che pure ammette come tutto ciò lo abbia fatto sentire tornato alla vita dopo un anno di vera e propria prigionia, chiuso nelle Sacre Stanze senza nemmeno un bambino per una conversazione che non fosse ufficiale. La folla l'ha ...

