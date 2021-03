Laura Leone, messaggi e fiori sul luogo dell’incidente: “Hai lasciato una traccia indelebile nei nostri cuori” (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Nessuno riesce ancora a crederci. Ha lasciato tutti sgomenti la tragica scomparsa di Laura Leone, la 22enne di Arpaise che ha perso la vita sabato 6 marzo a causa di un terribile incidente stradale a contrada San Vito, alle porte di Benevento. Un evento drammatico che, sin da subito, appena in città si è diffusa la tragica notizia, ha suscitato grande cordoglio. In attesa dell’autopsia sul corpo della giovane, in tanti hanno lasciato fiori e dediche nel punto esatto della tragedia. Il messaggio è chiaro: pregare per Laura, ma anche per i suoi familiari e amici, attanagliati da un dolore che difficilmente potrà essere colmato. Definita da tutti come una ragazza altruista, determinata, responsabile, tanti anche sui social i ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Nessuno riesce ancora a crederci. Hatutti sgomenti la tragica scomparsa di, la 22enne di Arpaise che ha perso la vita sabato 6 marzo a causa di un terribile incidente stradale a contrada San Vito, alle porte di Benevento. Un evento drammatico che, sin da subito, appena in città si è diffusa la tragica notizia, ha suscitato grande cordoglio. In attesa dell’autopsia sul corpo della giovane, in tanti hannoe dediche nel punto esatto della tragedia. Ilo è chiaro: pregare per, ma anche per i suoi familiari e amici, attanagliati da un dolore che difficilmente potrà essere colmato. Definita da tutti come una ragazza altruista, determinata, responsabile, tanti anche sui social i ...

