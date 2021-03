(Di martedì 9 marzo 2021) Interessante intervista rilasciata dal difensore dellaa Marca. Il brasiliano ha commentato la stagione dei bianconeri iniziando anche dalla Champions League che vedrà la Vecchia Signora impegnata questa sera nel ritorno degli ottavi di finale contro il Porto. Nei pensieri del classe 1991 anche l'annata in campionato sotto la guida del nuovo tecnico Andrea-PORTO, DOVE VEDERE LA PARTITA: tra Champions e Serie Acaption id="attachment 1050397" align="alignnone" width="577", getty images/caption"Non siamo stati al nostro massimo, il risultato ci ha lasciato molto tristi", ha esorditosulla gara d'andata contro il Porto. "Però giochiamo il ritorno in casa e questo 2-1 ci dà la possibilità di qualificarci ai quarti. Il ...

Advertising

ItaSportPress : Juventus, senti Danilo: 'Pirlo come Guardiola. Cristiano Ronaldo? Un onore giocare con lui' -… - calciomercatoit : ?? #Juventus, senti #Danilo: “#Pirlo somiglia a #Guardiola” | “CR7 senza limiti” - zazoomblog : Juventus senti Chiesa: “Il gruppo è compatto crediamo allo scudetto” - #Juventus #senti #Chiesa: #gruppo - ItaSportPress : Juventus, senti Chiesa: 'Il gruppo è compatto, crediamo allo scudetto' - - AlexTheLondoner : @ilsidero @perchetendenza @LaStampa Ah, le simpaticissime battute sui tifosi calabresi della Juventus. Sono certo c… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus senti

ItaSportPress

Tornando all'attualità c'è un tris di partite in trasferta contro Milan,e Roma che deciderà, nel bene e nel male, il futuro del Napoli. Ringhio si gioca tutto sperando di poter fare quanti ...Loin modo molto forte, perché la gente non ti dice nemmeno 'buongiorno'. Dicono 'Siamo qui ... PRESSIONE JUVE - 'La forza dellaha a che fare con questo. Hanno lasciato fuori i ...Danilo: tra Champions e Serie A Danilo, getty images “Non siamo stati al nostro massimo, il risultato ci ha lasciato molto tristi”, ha esordito Danilo sulla gara d’andata co ...A 28 anni un calciatore è nel pieno della propria maturazione, non della propria formazione, eppure i quattro anni trascorsi tra Real Madrid, Chelsea e Atletico sembrano aver completato il bagaglio te ...