Juve-Porto 3-2 dts | cronaca e tabellino del match

All'Allianz Stadium, il match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/2021 tra Juve e Porto: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (inviato all'Allianz Stadium) – Juventus eliminata dalla Champions League contro il Porto. Dopo il 2-1 dell'andata, finisce 3-2 allo Stadium. Non basta la doppietta di Chiesa e il gol di Rabiot, con il bis di Sergio Oliveira che consegna ai Portoghesi le chiavi dei quarti di finale. Sintesi Juve Porto 3-2 MOVIOLA 1? Tiro Uribe – Destro dal limite dell'area del numero 8 del Porto che non impensierisce Szczesny. 2? Colpo di testa Morata – Cross morbido di Cuadrado sulla testa dello spagnolo, murato da un intervento prodigioso di ...

