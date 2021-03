Johnson & Johnson verso l’ennesimo rinvio delle forniture all’Ue (Di martedì 9 marzo 2021) Sta diventando un’abitudine: Johnson & Johnson ha annunciato che non potrà garantire la consegna di 55 milioni di dosi del suo vaccino contro il coronavirus nel secondo trimestre dell’anno che erano destinate all’Unione Europea. La multinazionale a stelle e strisce, produttrice del vaccino monodose che appare a molti un “game-changer” per la lotta alla pandemia, si InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 9 marzo 2021) Sta diventando un’abitudine:ha annunciato che non potrà garantire la consegna di 55 milioni di dosi del suo vaccino contro il coronavirus nel secondo trimestre dell’anno che erano destinate all’Unione Europea. La multinazionale a stelle e strisce, produttrice del vaccino monodose che appare a molti un “game-changer” per la lotta alla pandemia, si InsideOver.

