Il Principe William devastato dall’intervista di Harry e Meghan: il retroscena (Di martedì 9 marzo 2021) La reazione del Principe William Solo alcune ore fa in America è andata in onda l’intervista bomba che Harry e Meghan hanno rilasciato a Oprah Winfrey. Nel corso della chiacchierata i Sussex hanno fatto dichiarazioni sconvolgenti non solo sulla Royal Family, ma hanno anche parlato del Principe William e di Kate Middleton. Proprio su quest’ultima L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 9 marzo 2021) La reazione delSolo alcune ore fa in America è andata in onda l’intervista bomba chehanno rilasciato a Oprah Winfrey. Nel corso della chiacchierata i Sussex hanno fatto dichiarazioni sconvolgenti non solo sulla Royal Family, ma hanno anche parlato dele di Kate Middleton. Proprio su quest’ultima L'articolo proviene da Novella 2000.

