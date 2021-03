Il Cts chiede una stretta, il governo valuta ma non attesa decisione a breve (Di martedì 9 marzo 2021) AGI - Il governo sta valutando le considerazioni che sono arrivate dal Comitato tecnico scientifico ma una decisione su nuove chiusure non è al momento sul tavolo e non è attesa 'ad horas'. È quanto emerge al termine di una giornata in cui si sono rincorse le ipotesi di ulteriori strette a breve per limitare i contagi da Covid. In giornata il Cts, che si è riunito questa mattina per più di tre ore, ha suggerito un zona rossa automatica appena si supera la soglia dei 250 casi su 100 mila abitanti in 7 giorni e weekend rossi in tutta Italia come durante le vacanze di Natale. Secondo quanto ha appreso l'AGI da fonti del Cts, gli esperti avrebbero detto no a un lockdown nazionale. La notizia è confermata da palazzo Chigi. Gli esperti hanno insistito sull'urgenza di introdurre una zona rossa ... Leggi su agi (Di martedì 9 marzo 2021) AGI - Ilstando le considerazioni che sono arrivate dal Comitato tecnico scientifico ma unasu nuove chiusure non è al momento sul tavolo e non è'ad horas'. È quanto emerge al termine di una giornata in cui si sono rincorse le ipotesi di ulteriori strette aper limitare i contagi da Covid. In giornata il Cts, che si è riunito questa mattina per più di tre ore, ha suggerito un zona rossa automatica appena si supera la soglia dei 250 casi su 100 mila abitanti in 7 giorni e weekend rossi in tutta Italia come durante le vacanze di Natale. Secondo quanto ha appreso l'AGI da fonti del Cts, gli esperti avrebbero detto no a un lockdown nazionale. La notizia è confermata da palazzo Chigi. Gli esperti hanno insistito sull'urgenza di introdurre una zona rossa ...

Advertising

ladyonorato : Dpcm: il Cts chiede il lockdown nel weekend e altre misure più restrittive. Restiamo in trepidante attesa degli STU… - Agenzia_Ansa : Escluso un lockdown generalizzato. Oggi alle 17 la cabina di regia. Il Cts chiede una stretta. Salvini: 'Nei weeke… - DavideRonni : RT @RosellaLara19: Perché è stata negata ai malati covid una cura VERA? Chiede la ragazza in sofferenza per la morte del padre e ce lo chie… - Stefan0514 : RT @RosellaLara19: Perché è stata negata ai malati covid una cura VERA? Chiede la ragazza in sofferenza per la morte del padre e ce lo chie… - GiorgioAntonel1 : RT @Agenzia_Ansa: Escluso un lockdown generalizzato. Oggi alle 17 la cabina di regia. Il Cts chiede una stretta. Salvini: 'Nei weekend più… -

Ultime Notizie dalla rete : Il Cts chiede Coronavirus, Crisanti: 'Con 30mila casi si deve chiudere. Perché la Russia vende Sputnik invece di vaccinare i cittadini?' ... un farmaco viene approvato quando c'è qualcuno che chiede che ... Il microbiologo non si dichiara ottimista rispetto alla tabella di ... C'è sintonia tra governo e Cts e per la prima volta mi sembra ci ...

Ultime Notizie Roma del 10 - 03 - 2021 ore 12:10 ...6 anni Nel 2020 è sceso 82 intanto mentre il CTS chiede una stretta delle misure già dal prossimo weekend per fermare la diffusione del virus spinta dalle varianti per il Sottosegretario alla salute ...

Coronavirus, il governo vuole la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio: ecco tutte le ... Il Sole 24 ORE ... un farmaco viene approvato quando c'è qualcuno cheche ...microbiologo non si dichiara ottimista rispetto alla tabella di ... C'è sintonia tra governo ee per la prima volta mi sembra ci ......6 anni Nel 2020 è sceso 82 intanto mentreuna stretta delle misure già dal prossimo weekend per fermare la diffusione del virus spinta dalle varianti perSottosegretario alla salute ...