I primi passi nella moda di Meadow Walker | figlia di Paul Walker

(Di martedì 9 marzo 2021) Negli ultimi mesi il fashion system ha visto il debutto di alcune celebri figlie d’arte… e politica. Prima Lila Moss, figlia dell’iconica Kate, che ha sfilato per la prima volta per Miu Miu alla Paris Fashion Week, e poi Leni, primogenita della top Heidi Klum, in copertina di Vogue con sua madre. Ma anche Ella Emhoff, figlia di Kamala Harris, che solo qualche settimana fa è apparsa per la prima volta sul catwalk di Proenza Schouler durante la New York Fashion Week. Un’occasione in cui, tuttavia, non è stata l’unica a debuttare in passerella: a compiere i suoi primi passi nel mondo della moda infatti dall’inizio del 2021, troviamo infatti anche la splendida Meadow Walker, figlia di Rebecca Soteros e dell’attore Paul Walker, scomparso tragicamente in un incidente nel 2014.