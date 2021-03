Fontana a Brescia: "I vaccini non sono una corsa a chi arriva prima" (Di martedì 9 marzo 2021) Brescia - "Stiamo mettendo mano al sistema informatico sulla gestione delle vaccinazioni perché qualcosa non ha funzionato". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana durante la ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 9 marzo 2021)- "Stiamo mettendo mano al sistema informatico sulla gestione delle vaccinazioni perché qualcosa non ha funzionato". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attiliodurante la ...

