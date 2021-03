Fast e Furious 9: problemi per l’uscita del film (Di martedì 9 marzo 2021) La Universal Pictures ha nuovamente posticipato la data di uscita di Fast e Furious 9, probabilmente per problemi legati alla riapertura delle sale. cosa sappiamo di Fast e Furious ? La fortunata saga delle macchine più famose del mondo prosegue il suo percorso senza freni nato ben 20 anni fa. Il prossimo film in uscita è il numero 9 della serie che si concluderà con altre due uscite, Fast e Furious 11 concluderà una delle Sage più lunghe e famose di sempre. La data d’uscita del film era segnata per il 28 maggio, ma il colossal americano ha rinviato l’uscita per la situazione Covid che tiene ancora chiusi i cinema. I pronostici indicano il 12 luglio come probabile data per assistere al nono capitolo su un ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) La Universal Pictures ha nuovamente posticipato la data di uscita di9, probabilmente perlegati alla riapertura delle sale. cosa sappiamo di? La fortunata saga delle macchine più famose del mondo prosegue il suo percorso senza freni nato ben 20 anni fa. Il prossimoin uscita è il numero 9 della serie che si concluderà con altre due uscite,11 concluderà una delle Sage più lunghe e famose di sempre. La data d’uscita delera segnata per il 28 maggio, ma il colossal americano ha rinviatoper la situazione Covid che tiene ancora chiusi i cinema. I pronostici indicano il 12 luglio come probabile data per assistere al nono capitolo su un ...

