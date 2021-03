Erri De Luca: 'Le dimissioni di Zingaretti più che un atto politico sono un segno di sofferenza personale' (Di martedì 9 marzo 2021) Per lo scrittore Erri De Luca, le dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario del Pd sono paragonabili a "un'ulcera, non curabile, non operabile, non sanabile. Le dimissioni di Zingaretti, più che ... Leggi su globalist (Di martedì 9 marzo 2021) Per lo scrittoreDe, ledi Nicolada segretario del Pdparagonabili a "un'ulcera, non curabile, non operabile, non sanabile. Ledi, più che ...

Advertising

giap87625642 : RT @Adnkronos: #Pd, @Erriders: '#DimissioniZingaretti gesto sincero, sono ulcera che non si sana' - paolorm2012 : RT @Adnkronos: #Pd, @Erriders: '#DimissioniZingaretti gesto sincero, sono ulcera che non si sana' - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Pd, @Erriders: '#DimissioniZingaretti gesto sincero, sono ulcera che non si sana' - SilviaAcocella : Pd, Erri De Luca: Dimissioni Zingaretti gesto sincero, sono ulcera che non si sana - ArmandaGelsomin : RT @libriecielo: Amo gli alberi. Sono come noi. Radici per terra e testa verso il cielo. Erri De Luca #PoesiaEProsa -