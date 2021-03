Enrico Letta sta sereno | stavolta per davvero

(Di martedì 9 marzo 2021)sta” perché, come si dice in questi casi, comunque vada sarà un successo e può permettersi di scansare l’ansia della scelta: non è un’ultima occasione da cogliere, perché una “riserva” della Repubblica resta tale anche se declina; semmai, a determinate condizioni, può rappresentare una nuova opportunità. È con questo spirito che, stamattina,si dedicato alle lezioni a Parigi, nella sua Sciences Po, dove ha trovato, da anni, un baricentro la sua nuova vita dopo le dimissioni del Parlamento. Dalla passione politica però non ci si dimette. E se sbaglia chi lo immagina lì a telefonare, brigare, sentire questo o quel capocorrente dopo che è stato evocato il suo ritorno, è altrettanto sbagliato descriverlo come indifferente rispetto alla “gravitas” del momento. Questa è la parola utilizzata dai ...

sta davvero 'sereno' perché, come si dice in questi casi, comunque vada sarà un successo e ... È con questo spirito che, stamattina,si dedicato alle lezioni a Parigi, nella sua Sciences Po, ...'Sarebbe un ottimo nome'. Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci dem, risponde così all'Adnkronos in merito alla possibilità di- su cui è in corso un pressing da giorni - come nuovo segretario del Pd.