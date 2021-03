Diritti tv: fondi Cvc-Advent-Fsi neutrali su assegnazione, scelta sia celere (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Giovedì i club della Lega di Serie A si riuniranno nuovamente in Assemblea per la questione legata all'assegnazione dei pacchetti domestici del massimo campionato di calcio italiano del prossimo triennio, con le offerte di Sky e Dazn sul tavolo. A questa partita si intreccia l'atro progetto legato all'ingresso del consorzio di fondi nella futura media company della Lega. Proprio Cvc, Advent e Fsi, attraverso una fonte comune hanno fatto sapere di avere “un approccio assolutamente neutrale rispetto all'assegnazione dei Diritti e che sarà accolta qualsiasi scelta" ma auspicano "che la scelta venga compiuta in maniera celere così da poter passare il prima possibile a riparlare del progetto di lungo periodo". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Giovedì i club della Lega di Serie A si riuniranno nuovamente in Assemblea per la questione legata all'dei pacchetti domestici del massimo campionato di calcio italiano del prossimo triennio, con le offerte di Sky e Dazn sul tavolo. A questa partita si intreccia l'atro progetto legato all'ingresso del consorzio dinella futura media company della Lega. Proprio Cvc,e Fsi, attraverso una fonte comune hanno fatto sapere di avere “un approccio assolutamente neutrale rispetto all'deie che sarà accolta qualsiasi" ma auspicano "che lavenga compiuta in manieracosì da poter passare il prima possibile a riparlare del progetto di lungo periodo".

