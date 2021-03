Daydreamer anticipazioni | chi è SELIM? Farà saltare un affare di Can e Sanem?

Leggi su tvsoap

(Di martedì 9 marzo 2021) Negli ultimi episodi di– Le Ali del Sogno, i telespettatori italiani avranno modo di conoscere, un vecchio amico di Aziz (Ahmet Somers), Huma (Ipek Tenolcay) e Mihriban (Sevinc Erbulak) che sinotare per via di alcune stranezze. La sua presenza, insomma, non passerà inosservata ai tanti fan della telenovela. Scopriamo insieme perché…– Le Ali del Sogno, trame: ecco chi èLeindicano chesivivo a Istanbul proprio qualche giorno prima della partenza di Aziz. Quest’ultimo, come abbiamo già avuto modo di segnalare nei nostri precedenti post, deciderà infatti di andare via perché non riuscirà a sopportare i continui litigi tra l’ex moglie Huma e la nuova “fidanzata” Mihriban. Il padre di Can ...