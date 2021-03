Covid: Mattarella vaccinato allo Spallanzani (Di martedì 9 marzo 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti, si è sottoposto questa mattina, 9 marzo, alla vaccinazione antiCovid nell'Istituto Spallanzani. Al presidente è stata somministrata una dose di vaccino Moderna così come previsto per le persone che hanno la sua età L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 9 marzo 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio, essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti, si è sottoposto questa mattina, 9 marzo, alla vaccinazione antinell'Istituto. Al presidente è stata somministrata una dose di vaccino Moderna così come previsto per le persone che hanno la sua età L'articolo proviene da Firenze Post.

