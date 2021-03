Covid-19 | ex nuotatore Lamberti ricoverato in ospedale | “La mia vasca più dura”

(Di martedì 9 marzo 2021) “È la miapiù“. Così l’exGiorgiodescrive la lotta contro il-19. L’ex atleta azzurro, primo italiano a stabilire un record mondiale nel nuoto e primo a vincere una medaglia d’oro in un campionato mondiale, èin terapia subintensiva agli Spedali Civili di Brescia, una delle zone più colpite dall’ultima ondata della pandemia da Coronavirus che sta affliggendo il mondo intero. “Gareggiare per un titolo mondiale è una cosa, lottare per la vita tutt’altro” raccontaal Tg1, abbassandosi brevemente la mascherina dell’ossigeno per rispondere alle domande del giornalista. “Questo virus è maledetto, ti arriva addosso e non te ne accorgi” sottolinea in conclusione l’ex, “ho perso degli amici… ...

Advertising

RosPalumbo71 : RT @fanpage: Forza Giorgio ?? - sportface2016 : #Covid19, l'ex nuotatore Giorgio #Lamberti è ricoverato in terapia subintensiva: 'La mia vasca più dura, bisogna pa… - giannileft : RT @fanpage: Forza Giorgio ?? - cla__74 : RT @fanpage: Forza Giorgio ?? - fanpage : Forza Giorgio ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuotatore

Il Messaggero

Una vita di agonismo e sacrifici non è nulla in confronto con la battaglia che sta combattendo contro il: 'Qui bisogna avere a che fare con la propria vita, è pesante', ammette. Emergenza a ...... mentre l'inviato dall'isola sarà invece Massimiliano Rosolino, exitaliano, campione ... Inizialmente si era parlato di spostare il reality in Spagna a causa della, ma alla fine la ...Giorgio Lamberti, 52 anni, ex campione di nuoto, è ricoverato in terapia subintensiva a Brescia per Covid. Ha parlato ai microfoni del Tg1, dal letto d'ospedale, togliendo per qualche minuto la ...L’ex campione di nuoto Giorgio Lamberti è ricoverato per Covid in terapia subintensiva all’ospedale di Brescia ...