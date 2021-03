'Ci abbiamo messo la faccia', la trincea Covid dei governatori (Di martedì 9 marzo 2021) AGI - Un racconto, umano e personale, della lotta alla pandemia. La descrizione di momenti terribili quanto imprevedibili, la consapevolezza di dover assumere decisioni che avrebbero inciso pesantemente sulla vita quotidiana dei propri cittadini. “Ci abbiamo messo la faccia”, il libro del giornalista politico-parlamentare dell'AGI, Giovanni Lamberti (casa editrice All Around), è uno spaccato - privo di retorica e di qualsiasi giudizio politico - di questi ultimi 12 mesi visti con gli occhi dei presidenti di Regione. Catapultati in prima fila sin dall'avvio dell'emergenza sanitaria, i governatori hanno dovuto fronteggiare una vera e propria ‘guerra' scendendo in trincea, ritrovandosi a volte anche soli di fronte a scelte non facili ma inevitabili per tutelare la salute dei propri concittadini. Da Luca ... Leggi su agi (Di martedì 9 marzo 2021) AGI - Un racconto, umano e personale, della lotta alla pandemia. La descrizione di momenti terribili quanto imprevedibili, la consapevolezza di dover assumere decisioni che avrebbero inciso pesantemente sulla vita quotidiana dei propri cittadini. “Cila”, il libro del giornalista politico-parlamentare dell'AGI, Giovanni Lamberti (casa editrice All Around), è uno spaccato - privo di retorica e di qualsiasi giudizio politico - di questi ultimi 12 mesi visti con gli occhi dei presidenti di Regione. Catapultati in prima fila sin dall'avvio dell'emergenza sanitaria, ihanno dovuto fronteggiare una vera e propria ‘guerra' scendendo in, ritrovandosi a volte anche soli di fronte a scelte non facili ma inevitabili per tutelare la salute dei propri concittadini. Da Luca ...

