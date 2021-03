Chiesa: «Tutti crediamo ancora allo scudetto. Stasera non mi porto a casa nulla di positivo» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’eliminazione in Champions League per mano del porto Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del porto. Le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI PRESTAZIONE PERSONALE – «Non mi porto nulla a casa di positivo. Volevo passare come tutta la squadra. C’è grande tristezza e rammarico. Al di là di due tempi non da Juve, meritavamo di passare. Ora c’è da pensare al campionato e la finale di Coppa Italia». RIPARTIRE – «È un campionato molto duro, tante squadre stanno facendo bene lassù e anche quelle dietro di noi. io credo ancora allo scudetto, serve una grande ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Federicoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’eliminazione in Champions League per mano delFedericoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del. Le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI PRESTAZIONE PERSONALE – «Non midi. Volevo passare come tutta la squadra. C’è grande tristezza e rammarico. Al di là di due tempi non da Juve, meritavamo di passare. Ora c’è da pensare al campionato e la finale di Coppa Italia». RIPARTIRE – «È un campionato molto duro, tante squadre stanno facendo bene lassù e anche quelle dietro di noi. io credo, serve una grande ...

Advertising

vaticannews_it : #4marzo #arte Il cammino di #Quaresima, nel Giovedì della II settimana, si ferma a Santa Maria in Trastevere. Secon… - paamm__ : RT @dreaminhogvarts: Chiesa è andato ai microfoni, gli hanno detto che è stato il migliore in campo e lui ha risposto 'Ma non porto a casa… - faddix_ : Periodo pausa social quasi forzata per i prossimi giorni; non posso reggere tutti i commenti e i post per l’uscita… - dreaminhogvarts : Chiesa è andato ai microfoni, gli hanno detto che è stato il migliore in campo e lui ha risposto 'Ma non porto a ca… - Group8g : Penso a quel gol di chiesa che poteva essere il più bello di tutti ma finito sul palo #ForzaJuve #JuventusPorto -