Cerved, Castor lancia OPA a 9,50 euro. Titolo non riesce a fare prezzo in avvio (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – Castor ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Cerved Group, finalizzata al delisting. L’offerente – si legge in una nota – riconoscerà un corrispettivo pari a 9,50 euro per azione, pari a un premio del 34,9% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni alla data del 5 marzo 2021 e del 43% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni negli ultimi dodici mesi. L’offerta è promossa tramite Castor, controllata da Castor Bidco Holdings, a sua volta interamente controllata da FermIon Investment Group, partecipata da Ion Capital Partners per l’85,75% e da Gic Private Limited. Il restante 4,25% è in mano a investitori istituzionali. Il Titolo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) –hato un’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie diGroup, finalizzata al delisting. L’offerente – si legge in una nota – riconoscerà un corrispettivo pari a 9,50per azione, pari a un premio del 34,9% rispetto alufficiale delle azioni alla data del 5 marzo 2021 e del 43% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni negli ultimi dodici mesi. L’offerta è promossa tramite, controllata daBidco Holdings, a sua volta interamente controllata da FermIon Investment Group, partecipata da Ion Capital Partners per l’85,75% e da Gic Private Limited. Il restante 4,25% è in mano a investitori istituzionali. Il...

