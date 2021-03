Cacciari | ' Dopo le parole di Zingaretti serve un congresso | altrimenti il Pd è morto'

Advertising

globalistIT : - frances78863240 : Pd,Cacciari:'Dopo parole zingaretti,congresso vero o partito morto' IO AGGIUNGO:niente paura,il pd sarà salvato dal… - lifestyleblogit : Pd, Cacciari: 'Dopo parole Zingaretti, congresso vero o partito morto' - - Libero_official : 'Il ritorno di #Zingaretti? Sarebbe la sciagura delle sciagure per il #Pd: dopo le sue parole...': #Cacciari duriss… - Adnkronos : #Pd, #Cacciari: 'Dopo parole @nzingaretti, congresso vero o partito morto' -

Ultime Notizie dalla rete : Cacciari Dopo

Perinfatti, quelle di Zingaretti "non sono dichiarazioni che possono essere messe tra parentesi, facendo finta che non ci siano state, né è possibile ammorbidirle in qualche modo....Ancora una volta Massimoè intervenuto nel dibattito politico esprimendo il suo pensiero in modo diretto e schietto, ...tema trattato dal filosofo riguarda il caos in casa Pd scaturitole ...Il filosofo ed ex sindaco di Venezia: "Non sono parole per cui si può fare finta che non siano state pronunciate. Adesso il Pd deve seguire una linea condivisa" ...Terremoto in casa Pd e dimissioni del segretario Nicola Zingaretti, le cui "dichiarazioni segnano di fatto un punto di svolta irreversibile". A dirlo è il filosofo Massimo Cacciari, che spiega all’Adn ...