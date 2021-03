Abbiamo davvero bisogno (ancora una volta) di McKinsey?

(Di martedì 9 marzo 2021) Nonfinito di celebrare il governo dei migliori che subito scopriamo che non bastano, visto che il Mef annuncia di averdel supporto della società di consulenzaper il Recovery Plan. Nonostante l’apparente smentita in una nota di Via XX?Settembre richiamata da Il Sole 24 Ore che derubrica il tutto a un contrattino da 25000 euro è evidente cheunal’intreccio tra grandi società di consulenza e amministrazione pubblica è uno dei temi da affrontare. Due settimane fa su LinkedIn avevo suggerito a Vittorio Colao che conosco solo virtualmente di non incorrere nel solito errore di terziarizzare alle varie grandi società di consulenza internazionali (ma anche alle piccole nazionali) lo sviluppo di piani e azioni. Ero stato facile profeta visto che l’azione di innumerevoli ...

Advertising

ParoleOstili : Le parole sono importanti. Quante volte lo abbiamo detto? Ma è ancora necessario ripetere che il linguaggio è stru… - AzzolinaLucia : Non ci si crede, l'ha detto davvero. @matteosalvinimi dovresti partecipare, ti farebbe bene (comunque si chiama m… - CarloCalenda : Concordo. Una scelta coraggiosa e abbiamo davvero bisogno di un progetto per la transizione ambientale forte e non… - Ale74terni : RT @SimoBenini: @DarkLadyMouse @quinonsischerza @Debbie28366749 Ecco scusate se vi disturbo,ma qui davvero abbiamo TOCCATO IL FONDO Mi v… - Patrizi81151765 : RT @onedmalikhugg: Ci pensate mai seriamente al fatto che stiamo assistendo a tutto questo? Che esiste davvero tutta questa perfezione e c… -

Ultime Notizie dalla rete : Abbiamo davvero

TGCOM

...poi seguita al rientro a casa per verificare se l'appartamento che stava raggiungendo fosse... 'Anche quandosofferto siamo cresciuti, anche quando ci siamo feritisperato e ...decine di migliaia di giovani ricercatori tra dottorati e posizioni iniziali nelle università. Affidiamo a loro questo compito. Ci costeranno molto meno e suppongo che ci daranno una qualità ...La gestione del piano vaccinazioni anti-Covid non è un problema sanitario, ma coinvolge in modo drammatico la sicurezza nazionale. Perfino in una gravissima emergenza simil-bellica come quella che sti ..."Fra noi non ci sono differenze vere, di linea politica o di rivalità personale. Non siamo il Partito democratico o i Cinque Stelle. Non date sponda, vi prego, a chi vorrebbe dividerci, a chi vuole di ...