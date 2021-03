Von der Leyen: stop export AstraZeneca finché non rispetterà i patti (Di lunedì 8 marzo 2021) 'Ci aspettiamo che AstraZeneca accresca i suoi sforzi per distribuire di più e mettersi in pari. Questo sarà il riferimento sulla possibilità' per l'azienda di 'esportare anche da altri Stati membri'. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 8 marzo 2021) 'Ci aspettiamo cheaccresca i suoi sforzi per distribuire di più e mettersi in pari. Questo sarà il riferimento sulla possibilità' per l'azienda di 'esportare anche da altri Stati membri'. ...

Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Ue e von der Leyen dal ruggito al belato in 24 ore. Stop a 250mila di dosi verso l’Austr… - TgLa7 : #Vaccino: von der Leyen, da aprile 100 mln dosi al mese in Ue - RaiNews : Un totale di 300 milioni entro la fine di giugno #vonderLeyen #vaccini - GRETA1SGARBO : @RaiNews VON DER LEYEN, DRAGHI, GRAZIE AGLI ITALIANI CUI È VIETATO VOTARE STA SALVAGUARDANDO 'L'EUROPA' CHE ALTRIMENTI SI SFASCIA. - GiovaQuez : @gloquenzi @davcarretta Dipende se contano o no CureVac e come interpretare quel 'circa' di Von der Leyen -