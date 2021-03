Violenze su donne, la Polizia di Stato lancia l'app 'Scudo' (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 08 marzo 2021 Da oggi, dopo una proficua sperimentazione operativa sul territorio, le Forze di Polizia utilizzano l'applicativo interforze Scudo, di supporto alla gestione delle attività di '... Leggi su leggo (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 08 marzo 2021 Da oggi, dopo una proficua sperimentazione operativa sul territorio, le Forze diutilizzano l'applicativo interforze, di supporto alla gestione delle attività di '...

Ultime Notizie dalla rete : Violenze donne Violenze su donne, la Polizia di Stato lancia l'app 'Scudo' ... le Forze di Polizia utilizzano l'applicativo interforze SCUDO, di supporto alla gestione delle attività di 'pronto intervento' per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni connessi alle violenze ...

Giornata della donna, Kamala Harris e Jacinda Arden al Parlamento UE D'accordo la titolare del Viminale, Luciana Lamorgese che chiede alle donne vittime di violenza di denunciare subito perché "discriminazioni e violenze" , prosegue la responsabile del Viminale "hanno ...

Violenze sulle donne: "Non è amore. E la via d’uscita c’è" IL GIORNO 8 marzo: inaugurata Panchina rossa a Saint-Marcel In occasione della Festa della Donna, il Il Comune di Saint-Marcel ha deciso di installare una Panchina rossa, simbolo della violenza nei confronti delle donne, all'interno dell'Area Pocher. "Un ...

‘Io dico no alla violenza sulle donne’: i manifesti invadono Fiumicino FIUMICINO - Una giornata particolare quella di oggi, dove si celebra ancora questa volta la donna e lo si fa in un momento storico particolare, dove “il 98% di coloro che hanno perso il lavoro è donna ...

