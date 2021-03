Violenza di genere: nel palermitano in due mesi 145 vittime (Di lunedì 8 marzo 2021) In due mesi, nel 2021, i carabinieri di Palermo hanno applicato a 130 casi la recente normativa del “codice rosso”, intervenuta nel 2019 per arginare il fenomeno della Violenza di genere, mentre le vittime dei reati di genere da inizio anno sono complessivamente 145. Sono i dati diffusi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 8 marzo 2021) In due, nel 2021, i carabinieri di Palermo hanno applicato a 130 casi la recente normativa del “codice rosso”, intervenuta nel 2019 per arginare il fenomeno delladi, mentre ledei reati dida inizio anno sono complessivamente 145. Sono i dati diffusi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo

