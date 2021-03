USA, forte crescita delle vendite all’ingrosso a gennaio (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – Stabili le scorte di magazzino negli Stati Uniti, mentre si registra un forte incremento delle vendite. Nel mese di gennaio, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato una variazione positiva dell’1,3% a 661,7 mld di dollari, come il mese precedente. Su base annua si conferma una salita dell’1,3%. Nello stesso periodo le vendite sono salite del 4,9% su base mensile a 531,7 mld di dollari, rispetto al +1,9% precedente (dato rivisto da +1,2%). Su anno si è registrato un incremento dell’1,2%. La ratio scorte/vendite è pari all’1,24 contro l’1,31 di un anno prima. Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – Stabili le scorte di magazzino negli Stati Uniti, mentre si registra unincremento. Nel mese di, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato una variazione positiva dell’1,3% a 661,7 mld di dollari, come il mese precedente. Su base annua si conferma una salita dell’1,3%. Nello stesso periodo lesono salite del 4,9% su base mensile a 531,7 mld di dollari, rispetto al +1,9% precedente (dato rivisto da +1,2%). Su anno si è registrato un incremento dell’1,2%. La ratio scorte/è pari all’1,24 contro l’1,31 di un anno prima.

Advertising

Banca_MPS : Il #Bloomberg #Commodity Index torna a salire nonostante l'apprezzamento del #dollaro, che di solito penalizza le m… - Ecology_now : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoEuropa #USA & #Russia litigano su tutto, meno che sul sogno di DISGREGARE l'#Europa in un MOSAICO… - ve10ve : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoEuropa #USA & #Russia litigano su tutto, meno che sul sogno di DISGREGARE l'#Europa in un MOSAICO… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoEuropa #USA & #Russia litigano su tutto, meno che sul sogno di DISGREGARE l'#Europa in un… - cerucrazia : @UCommentator2 “Ibra è il giocatore più forte del mondo, ha fatto la nostra storia” però diventa improvvisamente il… -

Ultime Notizie dalla rete : USA forte USA, forte crescita delle vendite all'ingrosso a gennaio Stabili le scorte di magazzino negli Stati Uniti, mentre si registra un forte incremento delle vendite. Nel mese di gennaio, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato una variazione positiva dell'1,3% a 661,7 mld di dollari, come il mese ...

Bitcoin non è una bolla dice Goldman Sachs ma trader temono una bull trap ...non ha nulla a che spartire con la bolla Bitcoin del 2017 poichè oggi è presente una forte domanda ...per esplorare il potenziale di quella tecnologia" ha concluso l'analista della banca d'affari Usa.

USA, forte crescita delle vendite all'ingrosso a gennaio Teleborsa USA, forte crescita delle vendite all'ingrosso a gennaio (Teleborsa) - Stabili le scorte di magazzino negli Stati Uniti, mentre si registra un forte incremento delle vendite. Nel mese di gennaio, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense,.

Israele: "Scortati B52 Usa, forte cooperazione tra nostri paesi" "I caccia F-15 dell' IDF hanno scortato due bombardieri B-52 americani nei cieli di Israele". Questo volo rappresenta un forte "livello nella cooperazione strategica, con le forze americane, che è una ...

Stabili le scorte di magazzino negli Stati Uniti, mentre si registra unincremento delle vendite. Nel mese di gennaio, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato una variazione positiva dell'1,3% a 661,7 mld di dollari, come il mese ......non ha nulla a che spartire con la bolla Bitcoin del 2017 poichè oggi è presente unadomanda ...per esplorare il potenziale di quella tecnologia" ha concluso l'analista della banca d'affari(Teleborsa) - Stabili le scorte di magazzino negli Stati Uniti, mentre si registra un forte incremento delle vendite. Nel mese di gennaio, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense,."I caccia F-15 dell' IDF hanno scortato due bombardieri B-52 americani nei cieli di Israele". Questo volo rappresenta un forte "livello nella cooperazione strategica, con le forze americane, che è una ...