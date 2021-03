Udinese, festa in un appartamento di Udine: multato il tecnico Luca Gotti. I dettagli (Di lunedì 8 marzo 2021) Multa da 400 euro per Luca Gotti.Il tecnico dell'Udinese, nella notte tra domenica e lunedì, avrebbe partecipato ad un festino organizzato presso un appartamento privato di Udine. Secondo quanto riportato da 'Il Gazzettino', è stato sanzionato insieme ad altre sette persone per aver violato le norme contro il contagio da Covid-19. A chiamare le forze dell'ordine sarebbero stati i vicini di casa. Leggi su mediagol (Di lunedì 8 marzo 2021) Multa da 400 euro per.Ildell', nella notte tra domenica e lunedì, avrebbe partecipato ad un festino organizzato presso unprivato di. Secondo quanto riportato da 'Il Gazzettino', è stato sanzionato insieme ad altre sette persone per aver violato le norme contro il contagio da Covid-19. A chiamare le forze dell'ordine sarebbero stati i vicini di casa.

