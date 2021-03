Torna la Dad e gli studenti a Torino fanno lezione in piazza (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI - "Non ci sono dati che dimostrino come a scuola avvengano piú contagi, eppure continuano a tenerci a casa e non ne possiamo piú". Cosí Maia, studentessa del terzo anno del liceo classico Gioberti di Torino, che stamattina, insieme ad altri compagni delle superiori e studenti delle medie, é Tornata a protestare contro la Didattica a distanza in piazza Castello, sotto la sede della Regione Piemonte. "Danni incredibili ai ragazzi e alle ragazze. Aumentano casi depressione, ansia" "Dopo un anno - spiega Carola Messina, referente torinese di Priorità alla scuola - siamo nella stessa identica situazione, con danni incredibili ai ragazzi e alle ragazze. "?Aumentano i casi di depressione, ansia, suicidio. A tutto ciò - prosegue Carola Messina - si aggiunge la beffa che neppure i figli dei lavoratori essenziali sono ... Leggi su agi (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI - "Non ci sono dati che dimostrino come a scuola avvengano piú contagi, eppure continuano a tenerci a casa e non ne possiamo piú". Cosí Maia, studentessa del terzo anno del liceo classico Gioberti di, che stamattina, insieme ad altri compagni delle superiori edelle medie, éta a protestare contro la Didattica a distanza inCastello, sotto la sede della Regione Piemonte. "Danni incredibili ai ragazzi e alle ragazze. Aumentano casi depressione, ansia" "Dopo un anno - spiega Carola Messina, referente torinese di Priorità alla scuola - siamo nella stessa identica situazione, con danni incredibili ai ragazzi e alle ragazze. "?Aumentano i casi di depressione, ansia, suicidio. A tutto ciò - prosegue Carola Messina - si aggiunge la beffa che neppure i figli dei lavoratori essenziali sono ...

