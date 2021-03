Stefania Orlando a Live su Roncato: “Non voglio essere ingombrante” (Di lunedì 8 marzo 2021) Stefania Orlando a Live non è la d’Urso ha parlato di due aspetti importanti della sua vita: il fratello Gianni e del rapporto con l’ex Andrea Roncato Ospite insieme al marito Simone Gianlorenzi, Stefania Orlando ha spiegato che ha chiuso il suo rapporto con Andrea Roncato dopo le sue dichiarazioni mentre lei era reclusa nel loft di Cinecittà per il reality Grande Fratello Vip. La Orlando ha detto: “Dopo quello che ho sentito e letto non farò mai più il suo nome”. E ha ammesso di esserci rimasta molto male, ecco le sue parole a Barbara D’Urso: “Ci sono rimasta molto male. Ero molto fragile perché erano quattro mesi che ero dentro la Casa. Sono frasi che si commentano da sole, sono stupita. L’Andrea che conoscevo non era così, non entrerò più nel merito ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 8 marzo 2021)non è la d’Urso ha parlato di due aspetti importanti della sua vita: il fratello Gianni e del rapporto con l’ex AndreaOspite insieme al marito Simone Gianlorenzi,ha spiegato che ha chiuso il suo rapporto con Andreadopo le sue dichiarazioni mentre lei era reclusa nel loft di Cinecittà per il reality Grande Fratello Vip. Laha detto: “Dopo quello che ho sentito e letto non farò mai più il suo nome”. E ha ammesso di esserci rimasta molto male, ecco le sue parole a Barbara D’Urso: “Ci sono rimasta molto male. Ero molto fragile perché erano quattro mesi che ero dentro la Casa. Sono frasi che si commentano da sole, sono stupita. L’Andrea che conoscevo non era così, non entrerò più nel merito ...

