Sanremo 2021, polemiche tra Annalisa e alcuni giornalisti: cosa è successo (Di lunedì 8 marzo 2021) Lo strascico di Sanremo 2021 per Annalisa è anche la polemica, tutta social, che la vede contrapposta a tra giornalisti: ecco cosa è successo. Polemica tra Annalisa e tre giornalisti nel corso di Domenica In del 7 marzo. Dopo le critiche ricevute dalla stampa a Sanremo 2021, la cantante è infatti stata punzecchiata nel salotto di Mara Venier, così lei ha deciso di smettere di seguirli sui social. Azione però non senza conseguenze perchè uno di loro, Paolo Giordano, ha deciso di provocarla ancor di più pubblicando la foto di Virginio Simonelli, che la sconfisse nella finale di Amici di Maria De Filippi nel 2011. La quarta serata del festival di Sanremo, quella di venerdì 5 marzo, era dedicata ai voti ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 marzo 2021) Lo strascico diperè anche la polemica, tutta social, che la vede contrapposta a tra: ecco. Polemica trae trenel corso di Domenica In del 7 marzo. Dopo le critiche ricevute dalla stampa a, la cantante è infatti stata punzecchiata nel salotto di Mara Venier, così lei ha deciso di smettere di seguirli sui social. Azione però non senza conseguenze perchè uno di loro, Paolo Giordano, ha deciso di provocarla ancor di più pubblicando la foto di Virginio Simonelli, che la sconfisse nella finale di Amici di Maria De Filippi nel 2011. La quarta serata del festival di, quella di venerdì 5 marzo, era dedicata ai voti ...

