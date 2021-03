Sanremo 2021 ha perso 8 punti di share rispetto all’edizione precedente: ecco svelato perché (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Festival di Sanremo 2021 è stato un successo (guai a dire flop, Amadeus – giustamente – si arrabbia) ed ha chiuso con una media delle cinque serate che è di 8.470.000 telespettatori ed il 46,24% di share. Ben 8 punti in meno rispetto all’edizione precedente che ha ottenuto 10.113.600 telespettatori ed il 54,78% di share. Le due edizioni sono state entrambe condotte da Amadeus e nonostante lui si dichiari contento degli ascolti, probabilmente la Rai si aspettava un po’ di più. Quest’anno, infatti, il Festival di Sanremo è stato trasmesso nel pieno del coprifuoco che ha costretto le persone a stare in casa aumentando così la potenziale platea televisiva. TvBlog in un lungo editoriale ha analizzato gli ascolti e ... Leggi su biccy (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Festival diè stato un successo (guai a dire flop, Amadeus – giustamente – si arrabbia) ed ha chiuso con una media delle cinque serate che è di 8.470.000 telespettatori ed il 46,24% di. Ben 8in menoche ha ottenuto 10.113.600 telespettatori ed il 54,78% di. Le due edizioni sono state entrambe condotte da Amadeus e nonostante lui si dichiari contento degli ascolti, probabilmente la Rai si aspettava un po’ di più. Quest’anno, infatti, il Festival diè stato trasmesso nel pieno del coprifuoco che ha costretto lene a stare in casa aumentando così la potenziale platea televisiva. TvBlog in un lungo editoriale ha analizzato gli ascolti e ...

