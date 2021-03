Rust Console Edition mostra il suo spietato mondo survival nel teaser trailer per PS4 e Xbox One

(Di lunedì 8 marzo 2021) Aggiornamento: Novità per la versionedicon l'annuncio di una finestra di lancio. Ecco le informazioni del comunicato ufficiale:, uno tra i giochimultiplayer più famosi, brutali e competitivi mai realizzati, arriverà su PlayStation 4 eOne durante la primavera, e in queste settimane ha aperto le porte a una fase di closed beta. Quando il gioco sarà disponibile, tra qualche mese, anche i giocatorialla ricerca della sfida competitiva definitiva per la sopravvivenza potranno affrontarsi online in scontri con un massimo di 100 avversari. Leggi altro...

Non è un segreto che dopo un periodo su PC,sarebbe approdato anche su, ma ora l'annuncio è realtà e per festeggiare questo traguardo lo studio di sviluppo e publisher Facepunch Studios ha pubblicato un nuovo teaser trailer. In ..., pubblicato nel lontano 2013 esclusivamente per PC tramite la piattaforma Steam , farà il suo debutto sunel corso dell'anno. Originariamente fissato al 2020,Edition è stato posticipato nel mese di dicembre e oggi si ripresenta con un nuovo teaser trailer . Il trailer in questione, dalla durata di poco meno di un minuto, altro non è che uno ...Rust Console Edition potrebbe avere il cross-play, almeno secondo quanto svelato da un nuovo video emerso online.. Rust Console Edition arriverà su PlayStation 4 e Xbox One (con retrocompatibilità per ...