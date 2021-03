Rilasciato il nuovo software Best Reporting per le segnalazioni al fisco statunitense (Di lunedì 8 marzo 2021) È stata rilasciata oggi l’ultima versione del software Best Reporting, che permette a banche, fiduciarie, SGR e SIM di dichiarare all’Internal Revenue Service (IRS) i proventi annuali di fonte USA erogati ai propri clienti tramite i moduli 1042 e 1042-S. L’ultima versione di Best Reporting. Il team di Best Vision Solutions & Services ha completato con successo la versione“Galaxy” che chiude il cerchio ad un importante concetto di sviluppo. Le novità introdotte sono principalmente due: sono completate e consegnate ai clienti nuove funzionalità per una maggiore automazione delle attività di verifica e correzione di dati e moduli; è ora disponibile la soluzione “light” del software Best Reporting, per raggiungere una fetta ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 8 marzo 2021) È stata rilasciata oggi l’ultima versione del, che permette a banche, fiduciarie, SGR e SIM di dichiarare all’Internal Revenue Service (IRS) i proventi annuali di fonte USA erogati ai propri clienti tramite i moduli 1042 e 1042-S. L’ultima versione di. Il team diVision Solutions & Services ha completato con successo la versione“Galaxy” che chiude il cerchio ad un importante concetto di sviluppo. Le novità introdotte sono principalmente due: sono completate e consegnate ai clienti nuove funzionalità per una maggiore automazione delle attività di verifica e correzione di dati e moduli; è ora disponibile la soluzione “light” del, per raggiungere una fetta ...

