PlayStation 5 sta per essere lanciata anche in Egitto (Di lunedì 8 marzo 2021) Da quando Sony e Microsoft hanno lanciato per la prima volta le loro console di nuova generazione nel novembre 2020, rispettivamente PlayStation 5 e Xbox Series X/S, le notizie sull'hardware hanno riguardato principalmente la loro mancanza di disponibilità. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha persino firmato un ordine esecutivo per avviare un'indagine sulla carenza di componenti che sembrano avere un ruolo. Di conseguenza, le persone potrebbero essere sorprese di sapere che i dispositivi non sono ancora disponibili ovunque, poiché PlayStation ha appena annunciato che PS5 arriverà presto in Egitto. Qualcosa di simile è accaduto a gennaio, quando è stato annunciato che PS5 sarebbe stata rilasciata per il pubblico indiano nel febbraio 2021. I preordini per PS5 in India sono andati esauriti quasi immediatamente, ...

