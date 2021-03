Pirlo: 'Col Porto, come una finale, la Juve è pronta' (Di lunedì 8 marzo 2021) TORINO - Dopo la vittoria in campionato con la Lazio, Andrea Pirlo punta tutto sulla Champions League. Alla vigilia della gara di ritorno contro il Porto, il tecnico bianconero chiede alla squadra il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 8 marzo 2021) TORINO - Dopo la vittoria in campionato con la Lazio, Andreapunta tutto sulla Champions League. Alla vigilia della gara di ritorno contro il, il tecnico bianconero chiede alla squadra il ...

