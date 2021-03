Pd, l’ospitata dalla D’Urso è ormai una telenovela. Staino: «Zingaretti non lo riconosco più» (Di lunedì 8 marzo 2021) Intellettuale e de sinistra a tutto spiano, anzi Staino. Inteso come Sergio, il fumettista-vignettista “papà” di Bobo, icona cult della gauche raffinata e salottiera. Con tali premesse, non stupisce neanche un po’ se l’ospitata di Nicola Zingaretti da Barbara D’Urso gli abbia scatenato la stessa reazione della fila dal dentista. «Mi intristisce molto», è stato infatti il suo sconsolato commento. E fosse solo questo. In quell’apparizione a distanza dell’ex-segretario nel salotto televisivo più trash della tv generalista, Staino coglie addirittura i prodromi di una svolta epocale. Una sorta di scalcagnata Bolognina ad uso e consumo dei compagni meno dotati e meno acculturati. Staino è il vignettista di Bobo «Non lo riconosco più. Non credo stia bene, appare all’interno ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 marzo 2021) Intellettuale e de sinistra a tutto spiano, anzi. Inteso come Sergio, il fumettista-vignettista “papà” di Bobo, icona cult della gauche raffinata e salottiera. Con tali premesse, non stupisce neanche un po’ sedi Nicolada Barbaragli abbia scatenato la stessa reazione della fila dal dentista. «Mi intristisce molto», è stato infatti il suo sconsolato commento. E fosse solo questo. In quell’apparizione a distanza dell’ex-segretario nel salotto televisivo più trash della tv generalista,coglie addirittura i prodromi di una svolta epocale. Una sorta di scalcagnata Bolognina ad uso e consumo dei compagni meno dotati e meno acculturati.è il vignettista di Bobo «Non lopiù. Non credo stia bene, appare all’interno ...

Advertising

La7tv : #tagada #Bindi sulle dimissioni di #Zingaretti: 'Il Pd non sa ancora cosa vuole essere e quale visione offrire. L'o… - SecolodItalia1 : Pd, l’ospitata dalla D’Urso è ormai una telenovela. Staino: «Zingaretti non lo riconosco più»… - CL7_Luca : RT @La7tv: #tagada #Bindi sulle dimissioni di #Zingaretti: 'Il Pd non sa ancora cosa vuole essere e quale visione offrire. L'ospitata dalla… - Lucia23997964 : RT @La7tv: #tagada #Bindi sulle dimissioni di #Zingaretti: 'Il Pd non sa ancora cosa vuole essere e quale visione offrire. L'ospitata dalla… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada #Bindi sulle dimissioni di #Zingaretti: 'Il Pd non sa ancora cosa vuole essere e quale visione offrire. L'ospitata dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : l’ospitata dalla Il MeToo arriva in Kuwait grazie a una fashion blogger e una dottoressa: «Non staremo più zitte» Corriere della Sera