Offerte Amazon 8 marzo con Samsung Galaxy S21 5G e iPhone 12

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 8 marzo 2021)oggi 8propone una serie disu cui vale davvero la pena riflettere: la Festa della Donna 2021 potrebbe essere la giusta occasione per omaggiare una persona speciale (può essere solo una di tante occasioni), che sia la mamma, la moglie, la fidanzata, la figlia o chi volete. Protagonista del giorno è ilS21 5G (con caricatore incluso, che non è affatto un dettaglio trascurabile), vostro a 879 euro, in disponibilità immediata (il prodotto è venduto e spedito da). Riceverete a casa ilS21 5G già domani 9, naturalmente ordinandolo entro poche ore (non andate oltre le 16, altrimenti la consegna slitterà di qualche giorno). Offerta ...