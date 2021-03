Megghi Galo aborto: costretta a interrompere la gravidanza Megghi Galo, l’ex corteggiatrice in lacrime per l’aborto (Di lunedì 8 marzo 2021) Immenso dolore per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Megghi Galo, costretta ad abortire dopo aver abbracciato il sogno di diventare mamma. Sui social il suo sfogo in lacrime, con un messaggio in cui spiega il motivo dietro l’interruzione della gravidanza. Megghi Galo rivela: “Devo interrompere la gravidanza“ È un capitolo durissimo quello in cui Megghi Galo si trova a vivere dopo la scoperta di dover interrompere la gravidanza. Su Instagram, l’ex corteggiatrice ha condiviso il suo dolore con ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Immenso dolore perdi Uomini e Donnead abortire dopo aver abbracciato il sogno di diventare mamma. Sui social il suo sfogo in, con un messaggio in cui spiega il motivo dietro l’interruzione dellarivela: “Devola“ È un capitolo durissimo quello in cuisi trova a vivere dopo la scoperta di doverla. Su Instagram,ha condiviso il suo dolore con ...

Advertising

gossipnewitalia : L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Megghi Galo, rivela di aver dovuto prendere una scelta molto sofferta, quell… - PasqualeMarro : Le lacrime di #MegghiGalo: Dovrò interrompere la gravidanza - MondoTV241 : UeD, il doloroso annuncio di Megghi Galo: 'Dovrò interrompere la gravidanza.' #MegghiGalo - zazoomblog : Uomini e donne Megghi Galo e il triste annuncio: Il mio bambino non ce la fa troppo forte per poter morire ma tropp… - zazoomblog : Uomini e donne Megghi Galo e laborto: «Il mio bambino non ce la fa troppo forte per poter morire ma troppo debole p… -