Mattarella per la Giornata delle donne: «Femminicidio fenomeno impressionante. Il rispetto parta dal linguaggio» – Il video (Di lunedì 8 marzo 2021) «Sharon, Vittoria, Roberta, Teodora, Sonia, Piera, Julieta, Lidia, Chiara, Deborah, Rossella: sono state uccise 11 donne in Italia nei primi due mesi di questo anno». Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella apre il suo discorso al Quirinale, in occasione della Giornata internazionale delle donne, ricordando i nomi delle donne uccise nella prima parte del 2021. «Queste donne state uccise per mano di chi aveva fatto credere di amarle, distorcendo il valore affettivo in odio mortale. rispetto significa riconoscere all’altra persona la stessa dignità che ognuno riconosce a sé stesso», ha detto Mattarella, sottolineando l’andamento «impressionante» di un fenomeno che «scuote e ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 marzo 2021) «Sharon, Vittoria, Roberta, Teodora, Sonia, Piera, Julieta, Lidia, Chiara, Deborah, Rossella: sono state uccise 11in Italia nei primi due mesi di questo anno». Il presidente della Repubblica Sergioapre il suo discorso al Quirinale, in occasione dellainternazionale, ricordando i nomiuccise nella prima parte del 2021. «Questestate uccise per mano di chi aveva fatto credere di amarle, distorcendo il valore affettivo in odio mortale.significa riconoscere all’altra persona la stessa dignità che ognuno riconosce a sé stesso», ha detto, sottolineando l’andamento «» di unche «scuote e ...

