Liverpool, Wijnaldum in scadenza: «Non so nulla, ci vuole pazienza» (Di lunedì 8 marzo 2021) Georginio Wijnaldum è in scadenza di contratto con il Liverpool, ma il suo futuro è ancora incerto Georginio Wijnaldum, centrocampista del Liverpool, andrà in scadenza di contratto a giugno ma non ci sono ancora novità su un ipotetico rinnovo coi Reds. A dichiararlo è stato lo stesso olandese, in una intervista a BeIN Sports. «Capisco vogliate capire cosa succederà, ma se non c’è niente da dire e non ci sono notizie, io non posso dire nulla. Spero che tutti possano capirlo e rimarranno pazienti fino a quando non ci saranno notizie. Piuttosto che parlare di me e della mia situazione contrattuale, possiamo concentrarci su cose migliori di questa. Poi quando ci saranno notizie, le comunicherò». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Georginioè indi contratto con il, ma il suo futuro è ancora incerto Georginio, centrocampista del, andrà indi contratto a giugno ma non ci sono ancora novità su un ipotetico rinnovo coi Reds. A dichiararlo è stato lo stesso olandese, in una intervista a BeIN Sports. «Capisco vogliate capire cosa succederà, ma se non c’è niente da dire e non ci sono notizie, io non posso dire. Spero che tutti possano capirlo e rimarranno pazienti fino a quando non ci saranno notizie. Piuttosto che parlare di me e della mia situazione contrattuale, possiamo concentrarci su cose migliori di questa. Poi quando ci saranno notizie, le comunicherò». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

ItaSportPress : Liverpool in crisi, l'ammissione di Wijnaldum: 'Il mio futuro? Ci sono cose più importanti a cui pensare ora...' -… - passione_inter : Wijnaldum: 'Futuro? Non posso dire nulla. Ora penso solo ad aiutare il Liverpool' - - FcInterNewsit : Wijnaldum: 'Il mio futuro? Nulla da dire. Ciò che conta è che il Liverpool torni a fare risultati' - senisregna : Calciomercato Juventus, intrigo Aouar | L’Inter scombina tutti i piani ?????? - interliveit : ??#Inter, #Wijnaldum altro che a zero: interesse concreto, però #Marotta ha le mani legate #calciomercato -