LIVE Venezia-Schio 22-21, Finale Coppa Italia basket donne in DIRETTA: continui sorpassi a metà secondo quarto (Di lunedì 8 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-23 Ci mette ancora la firma Sottana. 22-21 Penna da tre! Seconda per lei, sorpasso Reyer. 19-21 Altri due di Gruda, stavolta più vicino a canestro. Sbaglia l’aggiuntivo Bestagno. 19-19 Gran canestro di Bestagno! C’è anche il fallo, lunetta per lei. 17-19 1/2 Dotto. Furbata di Dotto che trova una penetrazione non semplice al limite dei 24, pesca il fallo e i due liberi. 17-18 Primi due dalla media di Cinili, nuovo sorpasso Schio. Cerca la penetrazione veloce Dotto, la stoppa Penna e c’è rimessa per il Famila, 7’55” all’intervallo. 17-16 Inizia il secondo quarto e subito Anderson piazza il tiro del nuovo vantaggio Veneziano. TOP SCORER – Venezia: Carangelo 6; Schio: Mestdagh 5 Anderson sbaglia la più facile ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-23 Ci mette ancora la firma Sottana. 22-21 Penna da tre! Seconda per lei, sorpasso Reyer. 19-21 Altri due di Gruda, stavolta più vicino a canestro. Sbaglia l’aggiuntivo Bestagno. 19-19 Gran canestro di Bestagno! C’è anche il fallo, lunetta per lei. 17-19 1/2 Dotto. Furbata di Dotto che trova una penetrazione non semplice al limite dei 24, pesca il fallo e i due liberi. 17-18 Primi due dalla media di Cinili, nuovo sorpasso. Cerca la penetrazione veloce Dotto, la stoppa Penna e c’è rimessa per il Famila, 7’55” all’intervallo. 17-16 Inizia ile subito Anderson piazza il tiro del nuovo vantaggiono. TOP SCORER –: Carangelo 6;: Mestdagh 5 Anderson sbaglia la più facile ...

