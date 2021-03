LIVE Parigi-Nizza, seconda tappa in DIRETTA: Sander Armee e Dries De Bondt al comando con 3’15” (Di lunedì 8 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.38 Si tratta di un’ascesa lunga 1,3 chilometri con una pendenza del 4%. 13.32 Ci stiamo avvicinando all’unico GPM di giornata. 13.28 Ecco la situazione in gruppo: Deceuninck – Quick-Step sets the pace at #ParisNice, keeping the front duo’s advantage under control with 127 kilometers to go. Photo: A.S.O / Fabien Boukla pic.twitter.com/SLO9sIfwXs — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck qst) March 8, 2021 13.25 Il gruppo ha in mano il pieno controllo della corsa. 13.18 Ecco un’immagine dei due battistrada: < 3’40” < 140 km Après 48 km, @SanderArmee et @Bondteke ont creusé légèrement l’écart. After 48km, @SanderArmee and @Bondteke slightly widened the gap. #ParisNice pic.twitter.com/AwVT3nyXQA — ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.38 Si tratta di un’ascesa lunga 1,3 chilometri con una pendenza del 4%. 13.32 Ci stiamo avvicinando all’unico GPM di giornata. 13.28 Ecco la situazione in gruppo: Deceuninck – Quick-Step sets the pace at #ParisNice, keeping the front duo’s advantage under control with 127 kilometers to go. Photo: A.S.O / Fabien Boukla pic.twitter.com/SLO9sIfwXs — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck qst) March 8, 2021 13.25 Il gruppo ha in mano il pieno controllo della corsa. 13.18 Ecco un’immagine dei due battistrada: < 3’40” < 140 km Après 48 km, @et @eke ont creusé légèrement l’écart. After 48km, @and @eke slightly widened the gap. #ParisNice pic.twitter.com/AwVT3nyXQA — ...

