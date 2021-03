LIVE Parigi-Nizza, seconda tappa in DIRETTA: gruppo compatto. Tensione nel plotone per possibile ventagli (Di lunedì 8 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.44 La Deceuninck-Quick Step prova ad aprire un ventaglio! gruppo allungatissimo! 14.39 Al momento nessuna novità, con il gruppo che prosegue serenamente il suo avvicinamento alla fase calda della tappa. 14.35 In testa al plotone gli uomini della Deceuninck-Quick Step e del Team Ineos. 14.31 C’è grande attenzione in gruppo per la possibilità di ventagli anche se in questa fase lo scenario non sembra favorevole ad azioni di questo tipo. 14.27 gruppo che procede compatto ad un ritmo tutt’altro che forsennato. 14.23 Le condizioni del vento sembrano essere migliorate in questa fase di gara. 14.19 Mancano circa 85 km al traguardo e si prospetta all’orizzonte il ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.44 La Deceuninck-Quick Step prova ad aprire uno!allungatissimo! 14.39 Al momento nessuna novità, con ilche prosegue serenamente il suo avvicinamento alla fase calda della. 14.35 In testa algli uomini della Deceuninck-Quick Step e del Team Ineos. 14.31 C’è grande attenzione inper la possibilità dianche se in questa fase lo scenario non sembra favorevole ad azioni di questo tipo. 14.27che procedead un ritmo tutt’altro che forsennato. 14.23 Le condizioni del vento sembrano essere migliorate in questa fase di gara. 14.19 Mancano circa 85 km al traguardo e si prospetta all’orizzonte il ...

