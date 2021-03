“Lisa Vittozzi tornerà la tigre del passato Le 10 medaglie ai Mondiali giovanili? Merito del clima in squadra” ‘Bersaglio Mobile’ con Renè Laurent Vuillermoz

(Di lunedì 8 marzo 2021) La Coppa del Mondo di biathlon ha cominciato il proprio rush finale. Nove Mesto na Morave è stata teatro della terz’ultima tappa stagionale e, nel weekend, ospiterà anche il penultimo appuntamento dell’inverno 2020-21. In campo maschile infuria la lotta per la Sfera di cristallo tra Johannes Bø e Sturla Holm Lægreid, letteralmente testa a testa per la conquista della classifica generale. Fra le donne, invece, Tiril Eckhoff ha allungato ulteriormente e sembra indirizzata verso la prima Coppa del Mondo della carriera. In casa Italia le cose migliori sono state realizzate dalle donne, in particolare da, tornata sul podio dopo oltre un anno. Andiamo dunque ad analizzare quanto accaduto a Nove Mesto in compagnia di Renénell’undicesima puntata della rubrica di approfondimento “Bersaglio ...

Troppi errori per le azzurre nella Pursuit conclusiva del primo weekend di gare a Nove Mesto. Otto sbagli per Lisa Vittozzi e nove per Dorothea Wierer hanno compromesso le prove delle due top azzurre che hanno concluso rispettivamente al 27° e al 34° posto, staccate di 2'41" e 2'53 dalla norvegese Tiril Eckhoff.