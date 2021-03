L’Inter batte 1-0 la solita ottima Atalanta e ipoteca lo scudetto (Di lunedì 8 marzo 2021) Inter-Atalanta 1-0. Il risultato è bugiardo, la squadra di Gasperini avrebbe meritato il pareggio. Ma è una vittoria importantissima per i nerazzurri di Conte che salgono a più sei sul Milan secondo in classifica e a più dieci sulla Juventus che deve recuperare il match col Milan. Mancano dodici giornate alla fine del campionato. L’Atalanta ha giocato la solita ottima partita. Ha sfiorato il gol un paio di volte nel primo tempo (splendida la partita di Zapata), anche L’Inter a dire il vero. La squadra di Conte ha segnato nella ripresa, nel momento migliore degli uomini di Gasperini. La rete è stata segnata da Skriniar. L’Atalanta ha accusato il colpo ma ha continuato a premere. Muriel ha sfiorato il pareggio, L’Inter si è abbassata e ha chiuso molto bene ogni varco. In ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 marzo 2021) Inter-1-0. Il risultato è bugiardo, la squadra di Gasperini avrebbe meritato il pareggio. Ma è una vittoria importantissima per i nerazzurri di Conte che salgono a più sei sul Milan secondo in classifica e a più dieci sulla Juventus che deve recuperare il match col Milan. Mancano dodici giornate alla fine del campionato. L’ha giocato lapartita. Ha sfiorato il gol un paio di volte nel primo tempo (splendida la partita di Zapata), anchea dire il vero. La squadra di Conte ha segnato nella ripresa, nel momento migliore degli uomini di Gasperini. La rete è stata segnata da Skriniar. L’ha accusato il colpo ma ha continuato a premere. Muriel ha sfiorato il pareggio,si è abbassata e ha chiuso molto bene ogni varco. In ...

Advertising

corso_donati : IL CONTE EXPRESS NON SI FERMA PIU'! Batte l'Atalanta, torna a + 6 sul Milan e viaggia sempre di più verso un'unica… - FiorentinaUno : SERIE A, Fischio finale a San Siro, l'Inter batte l'Atalanta per 1-0 - - EdiPressTwit : ??Calcio, Serie A: l'Inter batte l'Atalanta per 1-0 grazie a un gol di Skriniar e conserva 6 punti di vantaggio sul… - ProgettoInter : L'INTER BATTE L'ATALANTA! Non la migliore partita dell'anno, anzi, ma una delle partite più importanti, da vincere… - RSIsport : ? L'Inter batte l'Atalanta a San Siro e mantiene sei punti di vantaggio sul Milan in vetta al campionato di Serie A… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter batte Inter, la quota di controllo in pegno al gruppo Alibaba di Jack Ma Corriere della Sera