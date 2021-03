La Russia sta usando la disinformazione sul web per screditare i vaccini occidentali (Di lunedì 8 marzo 2021) (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)L’intelligence russa ha organizzato una campagna online per minare la fiducia nei vaccini sviluppati dalle case farmaceutiche occidentali, in modo che il vaccino Sputnik-V ne tragga vantaggi reputazionali. Diffondendo articoli e pubblicazioni online che negli ultimi mesi hanno messo in dubbio i metodi di sviluppo o la stessa sicurezza dei vaccini occidentali, le agenzie d’intelligence del Cremlino starebbero cercando di sminuire le soluzioni rivali selezionando accuratamente le informazioni non verificate che li mettono in cattiva luce e fornendogli una cassa di risonanza in rete. Come riportato dal Wall Street Journal, un funzionario del Global Engagement Center (Gec) del Dipartimento di Stato americano, organismo che monitora le azioni di ... Leggi su wired (Di lunedì 8 marzo 2021) (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)L’intelligence russa ha organizzato una campagna online per minare la fiducia neisviluppati dalle case farmaceutiche, in modo che il vaccino Sputnik-V ne tragga vantaggi reputazionali. Diffondendo articoli e pubblicazioni online che negli ultimi mesi hanno messo in dubbio i metodi di sviluppo o la stessa sicurezza dei, le agenzie d’intelligence del Cremlino starebbero cercando di sminuire le soluzioni rivali selezionando accuratamente le informazioni non verificate che li mettono in cattiva luce e fornendogli una cassa di risonanza in rete. Come riportato dal Wall Street Journal, un funzionario del Global Engagement Center (Gec) del Dipartimento di Stato americano, organismo che monitora le azioni di ...

