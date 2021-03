it Takes Two si mostra in un nuovo Trailer (Di lunedì 8 marzo 2021) A meno di tre settimane dal lancio, EA e Hazelight Studios hanno pubblicato un nuovo Trailer che approfondisce la storia che si cela dietro il fantastico mondo co-op di It Takes Two. Cody e May, sull’orlo del divorzio, vengono trasformati da un incantesimo in bambole della loro figlia Rose, entrando in un mondo ricco di imprevedibilità e di momenti intensi, che esistono unicamente come risultato della loro relazione spezzata. I giocatori si faranno strada attraverso esperienze metaforiche uniche: Cody, ad esempio, scoprirà che la sua serra è stata distrutta in conseguenza all’abbandono delle sue passioni, e May combatterà contro gigantesche pedine degli scacchi. It Takes Two guiderà i giocatori attraverso sfide e avventure allegramente dirompenti che costringeranno Cody e May a superare le loro differenze mentre ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 8 marzo 2021) A meno di tre settimane dal lancio, EA e Hazelight Studios hanno pubblicato unche approfondisce la storia che si cela dietro il fantastico mondo co-op di ItTwo. Cody e May, sull’orlo del divorzio, vengono trasformati da un incantesimo in bambole della loro figlia Rose, entrando in un mondo ricco di imprevedibilità e di momenti intensi, che esistono unicamente come risultato della loro relazione spezzata. I giocatori si faranno strada attraverso esperienze metaforiche uniche: Cody, ad esempio, scoprirà che la sua serra è stata distrutta in conseguenza all’abbandono delle sue passioni, e May combatterà contro gigantesche pedine degli scacchi. ItTwo guiderà i giocatori attraverso sfide e avventure allegramente dirompenti che costringeranno Cody e May a superare le loro differenze mentre ...

It Takes Two, Josef Fares è tornato: tutti i dettagli sul gioco multiplayer in video! It Takes Two è la nuova promettente produzione firmata da Hazelight, in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC.

