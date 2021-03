Inter-Atalanta | le sfide nella sfida | i 3 duelli più emozionanti

Leggi su zon

(Di lunedì 8 marzo 2021)sarà una partita piena ditra grandi calciatori. Su tutti, tre sono quelli più attesi. Vinceranno le difese o gli attacchi? Questa sera si affronterannonel match valevole per la 26.ma giornata di Serie A. Una gara dal sapore speciale, che mette di fronte due squadre forti ma anche grandi calciatori. Una partita ricca di, tra i quali emergono su tutti quelli tra Lukaku e Romero, tra Hakimi e Gosens e tra De Vrij e Zapata. Lukaku vs Romero Immenso, in tutti i sensi. Romelu Lukaku, classe 1993, 1 metro e 91 centimetri di altezza per 93 Kg di peso. E se pensate che un calciatore di questa corporatura possa garantire forza ma non velocità allora vi sbagliate. Lukaku è un concentrato di potenza e rapidità. Vero è che l’agilità viene ...